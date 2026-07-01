Голикова объяснила, почему Россия является уникальной цивилизацией

Голикова заявила о мирном сосуществовании почти 200 народов России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что страна представляет собой уникальную цивилизацию, в которой на протяжении многих веков в мире и согласии живут представители почти 200 народов.

Обращаясь к участникам Международной конференции высокого уровня «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять», Голикова отметила, что сохранение, развитие и популяризация языкового многообразия остаются одним из ключевых направлений государственной политики.

По ее словам, в России продолжается совершенствование законодательства, а также реализуются проекты в сфере образования, науки, культуры и цифровых технологий. В рамках этой работы создаются новые учебные материалы и внедряются цифровые решения, направленные на поддержку и развитие языков народов страны.

Кроме того, Голикова выразила уверенность, что профессиональный диалог участников конференции позволит выработать новые подходы, обменяться лучшими практиками и укрепить международное сотрудничество.

III Международная конференция высокого уровня «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять» проходит в Саранске с 1 по 3 июля.

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