«Дайте ему шанс»: американец назвал российский город, в который можно влюбиться

Переехавший в Россию житель американского города Ричмонд, известный в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) под ником @jeremiah_crisman, рассказал о своих впечатлениях от российских городов и призвал иностранцев не ограничиваться поездками в Москву и Санкт-Петербург.

В своем аккаунте американец опубликовал видеоролик, снятый в Нижнем Новгороде, где показал городские достопримечательности и панорамы.

«Дайте ему шанс! Может, влюбишься и даже захочешь сюда переехать», — заявил он.

Американец также заявил, что Нижний Новгород обладает всем необходимым для насыщенной и интересной жизни. Кроме того, по его мнению, город отличается богатой историей.

По словам блогера, путешественникам, приезжающим в Россию, стоит обязательно посещать и другие города страны. Он отметил, что за пределами Москвы и Санкт-Петербурга находится множество интересных мест и достопримечательностей, а сама Россия способна предложить что-то каждому.

До этого директор офиса продаж компании «Содис» Ирина Мануильская сообщила, что одним из главных трендов года в туристической отрасли стала растущая популярность России в премиум-сегменте. Туристы все чаще выбирают внутренние направления, в том числе Камчатку, Алтай, Байкал, Сахалин и Кольский полуостров. Особый интерес вызывают экспедиционные и природные маршруты, а также гастрономические впечатления.

Ранее россиянам посоветовали не планировать поездки за рубеж этим летом.