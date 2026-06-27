Россиянам посоветовали не планировать поездки за рубеж этим летом

Онищенко призвал россиян не ездить за границу этим летом из-за вспышек инфекций

Академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко посоветовал россиянам не планировать зарубежные поездки на лето, предупредив о рисках для здоровья из-за смены климата и вспышек инфекций. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в странах Западной Африки продолжают фиксироваться случаи Эболы, а в Азии выявляется лихорадка Марбург. Кроме того, отдых в субтропиках с влажным климатом, как пояснил Онищенко, создает серьезную нагрузку на организм.

«Поэтому лучше всего отдыхать в России», — сказал академик.

Тем, кто все же планирует поездки за рубеж, Онищенко посоветовал предварительно проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний.

До этого тревел-эксперт Александр Перепёлкин сообщил, что спрос на внутренний туризм в России продолжает расти.

До этого директор офиса продаж компании «Содис» Ирина Мануильская сообщила, что одним из главных трендов года в туристической отрасли стала растущая популярность России в премиум-сегменте. Туристы все чаще выбирают внутренние направления, в том числе Камчатку, Алтай, Байкал, Сахалин и Кольский полуостров. Особый интерес вызывают экспедиционные и природные маршруты, а также гастрономические впечатления.

Ранее стало известно, что в Турции хотят снизить цены на туризм из-за низкого спроса.