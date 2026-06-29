Юноши устроили стрельбу на подмосковной детской площадке и попали в ребенка

В Подмосковье молодые люди устроили стрельбу на детской площадке и попали в ребенка. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Юбилейной в Истре. Двое юношей распивали спиртные напитки и ради развлечения устроили стрельбу из пневматического оружия. В результате один из шариков попал в спину ребенку четырехлетнему мальчику. Пострадавшего ребенка отвезли в больницу, оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Сотрудники правоохранительных органов установили стрелков — ими оказались местные молодые люди в возрасте 19 лет. На обоих составили административные протоколы за распитие алкоголя в общественном месте. Также сейчас решается вопрос о привлечении юношей к ответственности за мелкое хулиганство. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Новокузнецке женщина обстреляла такси с пассажирами.