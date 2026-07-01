На RT вышла серия документального цикла «Северская Сага», посвященного жизни освобожденного города. Первый эпизод стал своего рода прологом к дневникам военкора, документалиста телеканала Клима Поплавского.

Расположенный в ДНР Северск стал воротами перед масштабной битвой за Славянск и Краматорск. Военкор Поплавский вместе с оператором Виктором Кирчевым побывали в городе, когда его жители еще прятались в подвалах, помогая им эвакуироваться.

Корреспондента и оператора сопровождали охотники за беспилотниками, а героями фильма стали местные жители. В их числе – мужчина по имени Андрей, который своими глазами видел смертоносные атаки ВСУ, а также Светлана, которая до последнего отказывалась покидать разрушенный город.

Посмотреть первую серию документального цикла можно по ссылке.

В начале июня телеканал также выпустил премьеру документального фильма «Спасая из Красноармейска». Картина, опубликованная на сайте RTДок, рассказывает об эвакуации мирных жителей города. Главными героями картины стали военные полицейские и простые солдаты, задействованные в спасении граждан. Фильм затрагивает жизни тысяч людей, которые больше года прятались в подвалах и руинах, жили под постоянными обстрелами, ударами артиллерии и взрывами мин, ожидая прихода российских солдат. Каждый день они продолжают сталкиваться с угрозой новых ударов ВСУ, от которых страдают не только военные, но и мирные граждане.

Помимо прочего, картина также раскрывает судьбу трагически погибшего бойца спецназа Николая Шарапова (позывной – Велес), который организовал в городе работу съемочной группы, но не смог пережить последний день съемок.

Ранее российским зрителям представили вторую часть фильма «Сильные духом. Мама и сын».