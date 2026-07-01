Стало известно, что чаще всего портит настроение россиян

Работа и финансы являются наиболее частыми виновниками плохого настроения россиян, 25% сталкиваются с этим ежедневно, 39% — один-два раза в неделю. Это следует из опроса сервиса WowFit и СК «Росгосстрах Жизнь», с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

По данным аналитиков, волнение у опрошенных вызывают работа или учеба (57%), желание улучшить финансовое состояние (49%) и недостаток отдыха (42%). 28% пожаловались на отношения с противоположным полом или внутри семьи, 17% — на плохое самочувствие.

Директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова подчеркнула, что физическая активность помогает респондентам повлиять на эмоциональный фон и «убежать от стресса».

«Прежде чем приступить к занятиям, лучше пройти медицинский и генетический чекапы, которые помогут узнать, какими видами спорта можно заниматься без вреда для здоровья и какие из них будут наиболее результативными. Помимо этого необходимо предусмотреть страховую защиту на случай травм, которая обеспечит финансовую поддержку в непредвиденных ситуациях», — добавила Орлова.

Ученые до этого установили, что экстракт шафрана может помочь улучшить настроение и сон у женщин в возрасте 50 лет и старше. В исследовании приняли участие 86 женщин в возрасте от 50 до 70 лет, которые жаловались на сниженное настроение и нарушения сна. Участниц случайным образом разделили на две группы: одна ежедневно получала 28 мг экстракта шафрана, другая — плацебо. Эксперимент продолжался 12 недель и проводился по двойному слепому протоколу, когда ни сами участницы, ни исследователи не знали, кто получает активную добавку.

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