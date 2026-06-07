Врач объяснила, как состояние кишечника влияет на тревожность и настроение

Связь между кишечником и мозгом выходит за рамки пищеварения и все чаще рассматривается как один из факторов, влияющих на психоэмоциональное состояние. О том, как работает эта система и почему нарушения в кишечнике могут отражаться на настроении, «Газете.Ru» рассказала Светлана Жернова, врач-терапевт, майер-терапевт Медицинского курорта VERBA.

По ее словам, кишечник представляет собой сложную нейробиологическую систему. В его стенках расположена энтеральная нервная система — сеть из миллионов нейронов, которая функционирует автономно, но при этом находится в постоянном взаимодействии с головным мозгом. В сочетании с микробиомом кишечник формирует систему регуляции, которая влияет не только на физиологические процессы, но и на эмоциональные реакции.

«Кишечник можно рассматривать как отдельный центр управления, который участвует в регуляции настроения, уровня энергии и стрессоустойчивости. Когда эта система работает стабильно, человек находится в балансе и чувствует себя счастливым и благополучным. При нарушениях баланс смещается, и это отражается на эмоциональном фоне», — пояснила Светлана Жернова.

Она добавила, что взаимодействие кишечника и мозга осуществляется через так называемую ось кишечник–мозг. Сигналы передаются по нескольким каналам: через блуждающий нерв, гормональную систему и биохимические вещества, которые вырабатываются микробиотой.

При этом состояние микробиома играет ключевую роль. Стрессы, прием антибиотиков, нестероидных противовоспалительных средств, антигистаминных препаратов, нерегулярное питание и другие факторы могут нарушать его баланс. В результате меняется характер сигналов, поступающих в мозг, что может проявляться в виде повышенной тревожности, раздражительности, снижения концентрации и упадка сил.

Отдельное значение имеет серотонин — нейромедиатор, который за участие в регуляции настроения, сна и аппетита также называют гормоном счастья. Значительная часть этого вещества синтезируется в кишечнике, поэтому его состояние напрямую связано с эмоциональным фоном.

Современные данные подтверждают, что работа с микробиомом может влиять на уровень стресса и общее самочувствие. Коррекция питания, восстановление баланса микрофлоры и комплексный подход к здоровью помогают стабилизировать состояние.

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