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Наука

Женщинам подсказали способ улучшить настроение и сон

Frontiers: экстракт шафрана улушает сон и настроение у женщин старше 50 лет
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Экстракт шафрана может помочь улучшить настроение и сон у женщин в возрасте 50 лет и старше. К такому выводу пришли ученые, результаты исследования которых опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

В исследовании приняли участие 86 женщин в возрасте от 50 до 70 лет, которые жаловались на сниженное настроение и нарушения сна. Участниц случайным образом разделили на две группы: одна ежедневно получала 28 мг экстракта шафрана, другая — плацебо. Эксперимент продолжался 12 недель и проводился по двойному слепому протоколу, когда ни сами участницы, ни исследователи не знали, кто получает активную добавку.

Анализ показал, что у женщин, принимавших шафран, симптомы депрессии снижались заметно сильнее, чем в группе плацебо. Клинически значимое улучшение настроения было зафиксировано почти у половины участниц, тогда как среди получавших плацебо такой эффект наблюдался примерно у каждой четвертой.

Помимо этого, прием шафрана был связан с повышением самооценки и уменьшением негативного влияния проблем со сном на повседневную жизнь. При этом исследователи не обнаружили существенных изменений в восприятии собственной внешности или состояния кожи. За время наблюдения серьезных побочных эффектов зарегистрировано не было, что подтверждает хорошую переносимость добавки.

Ученые предполагают, что положительный эффект обусловлен активными веществами шафрана, такими как кроцин, кроцетин и сафраналь. Они способны влиять на работу нейромедиаторов мозга, прежде всего серотонина, который участвует в регуляции настроения, цикла сна и бодрствования. Улучшение серотониновой сигнализации может одновременно уменьшать тревожность и облегчать засыпание.

Ранее врач назвала минимальную длительность сна для нормальной работы мозга.

 
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