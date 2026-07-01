Мужчине пригрозили тюрьмой за многократный безбилетный проезд в поездах

В Великобритании мужчине, который более 100 раз привлекался за безбилетный проезд, пригрозили тюрьмой. Об этом сообщает The Standard.

Речь идет о злостном нарушителе правил проезда 29-летнем Чарльзе Брохири. Во время заседания суда в Лондоне ему напомнили, что при дальнейшем уклонении от выплат он может получить реальный срок.

По данным суда, Брохири задолжал более £34 тыс., включая штрафы, компенсации и дополнительные выплаты. Ранее ему назначили три месяца лишения свободы условно и обязали выплатить £3629,60 за неоплаченные поездки в поездах. Однако мужчина до сих пор не внес ни одного платежа.

На заседании он признал, что пока ничего не заплатил, и пообещал начать вносить по £5 в неделю с 31 июля. Судья перенесла рассмотрение его дела на 27 августа и предупредила, что если выплат не будет, условный срок может быть заменен на реальное заключение.

Ранее в Москве безбилетник получил два года лишения свободы.