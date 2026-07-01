Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Общество

Мужчине пригрозили тюрьмой за многократный безбилетный проезд в поездах

Британцу, накопившему штрафов на £34 тыс. за безбилетный проезд, грозит тюрьма
John Gomez/Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании мужчине, который более 100 раз привлекался за безбилетный проезд, пригрозили тюрьмой. Об этом сообщает The Standard.

Речь идет о злостном нарушителе правил проезда 29-летнем Чарльзе Брохири. Во время заседания суда в Лондоне ему напомнили, что при дальнейшем уклонении от выплат он может получить реальный срок.

По данным суда, Брохири задолжал более £34 тыс., включая штрафы, компенсации и дополнительные выплаты. Ранее ему назначили три месяца лишения свободы условно и обязали выплатить £3629,60 за неоплаченные поездки в поездах. Однако мужчина до сих пор не внес ни одного платежа.

На заседании он признал, что пока ничего не заплатил, и пообещал начать вносить по £5 в неделю с 31 июля. Судья перенесла рассмотрение его дела на 27 августа и предупредила, что если выплат не будет, условный срок может быть заменен на реальное заключение.

Ранее в Москве безбилетник получил два года лишения свободы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!