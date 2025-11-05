На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве безбилетник получил два года лишения свободы

В Москве безбилетник накинулся на контролеров и получил два года заключения
true
true
true

В Москве безбилетник получил два года лишения свободы условно за нападение на контролеров. Об этом сообщает столичный Дептранс.

«18 сентября инспекторы Организатора перевозок в автобусе обнаружили пассажиров, которые не оплатили проезд. На просьбу предоставить документы Садыков Эрлан повел себя агрессивно. Нарушитель оскорблял контролеров, применял силу и пытался вытолкнуть из автобуса», — говорится в публикации.

В итоге Люблинский суд приговорил пассажира к двум года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. В Дептрансе напомнили, что максимальное наказание за такое правонарушение составляет до 10 лет тюрьмы.

До этого в Санкт-Петербурге школьники напали на пенсионерку в общественном транспорте.

По словам 61-летней петербурженки, подростки зашли в салон общественного транспорта с громкой музыкой. Пассажирка сделала замечание школьникам, но нарушители начали оскорблять женщину, которая решила снять происходящее на камеру. После этого школьники ударили женщину ногой в грудь.

Ранее москвич напал на контролера в трамвае, и это попало на видео.

