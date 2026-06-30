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Общество

«Волнообразная»: москвичам раскрыли, какая погода будет в июле

Синоптик Позднякова: в июле в Москве будет умеренная погода
Belkin Alexey/news.ru

В ближайший месяц жителям Москвы не стоит ожидать жары, будет такая же погода, как и в июне — волнообразная, заявила в беседе с «Газетой.Ru» синоптик Татьяна Позднякова.

«Прогнозы не дают особой жары в июле. Средняя температура воздуха будет выше климатической нормы где-то на градус. Средняя суточная температура, у нас +19,7°C должна быть по климату, она [в июле] будет порядка +20,7°C. Что касается осадков, скорее всего, их количество будет больше климатической нормы. Такая же волнообразная структура термического поля у нас сохранится, будет также чередоваться — волны более теплой погоды и более прохладной», — сказала эксперт.

В первых числах июля температура может подниматься на один-два градуса выше нормы, отметила Позднякова.

«Первые числа нас порадуют теплой погодой. Потом она сменится уже погодой, близкой к климату. Мы ждем, что 1-3 июля температурный режим будет еще выше климатической нормы. И, может быть, следующая волна случится в середине месяца и вновь температура будет выше нормы где-то на +1,5-2°C», — заключила она.

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