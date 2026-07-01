Врач предупредила об опасности патчей от прыщей

Патчи от прыщей могут навредить коже, поскольку они могут стать «теплицей» для бактерий. Об этом «Москве 24» рассказала доктор медицинских наук, профессор, врач, дерматолог Юлия Галлямова.

По ее словам, особенно опасно использовать такие средства при глубоком воспалении, так как они создают окклюзию – герметичное покрытие, под которым создается влажная среда. Это провоцирует более активное размножение бактерий, усиление инфекции и воспаления.

«Что касается патчей с микроиглами, здесь ситуация иная. Косметологические средства, в отличие от лекарственных препаратов, как правило, не проходят масштабных клинических исследований, поэтому говорить об их эффективности с точностью до процентов невозможно», – отметила Галлямова.

Врач призвала не ориентироваться только на обещания производителей и отличать поверхностное воспаление от глубокого. Последние всегда болезненны, часто имеют ярко-красный цвет с синюшным оттенком и чувствуются как плотный узелок под кожей. В этом случае патчи, маски и компрессы противопоказаны, заключила специалист.

Косметолог Ирина Быстрова до этого говорила, что в самолете не стоит использовать патчи, поскольку в полете вместо увлажнения они заберут влагу из кожи и вызовут сухость. По ее словам, это грозит появлением чувства стянутости и дискомфорта. Она уточнила, что такой эффект от привычного бьюти-ритуала связан с особенностями микроклимата на борту.

Ранее россиян предупредили об опасности патчей с клетками человека с маркетплейсов.