В России внедрят схему противодействия наводнениям на фоне изменения климата

В России планируется внедрение комплексной системы долгосрочного противодействия наводнениям. Соответствующая задача поставлена перед Минприроды и другими профильными федеральными и региональными органами власти, сообщает ТАСС.

Работы должны завершиться до первого квартала 2028 года. Согласно документу правительства РФ, проект также подразумевает составление межрегионального плана по реализации намеченных мер.

Данная инициатива реализуется в рамках стратегии по адаптации страны к климатическим изменениям.

Руководитель Российской академии наук Геннадий Красников сообщил о значительных изменениях климата в России, который стал резко континентальным. Он отметил, что основным фактором этих изменений является глобальное потепление.

Исторически для большинства регионов России был характерен континентальный климат с выраженной годовой амплитудой температур. В условиях резко континентального климата наблюдаются значительные колебания температур и изменение количества осадков.

Ранее сообщалось, что четыре дагестанских школы придется снести после наводнения.