Четыре дагестанских школы придется снести после наводнения

После разрушительных паводков в Дагестане не подлежат восстановлению четыре школы, где обучались около 1,5 тысячи учеников. Об этом пресс-служба МЧС России сообщила РИА Новости.

Сейчас рассматривается вариант строительства быстровозводимых модульных зданий, чтобы возобновить занятия с 1 сентября, пояснили в ведомстве.

Начавшиеся в конце марта мощные ливни вызвали в республике масштабные подтопления, перебои с подачей воды и электричества, повреждения мостов и автомобильных дорог. Были эвакуированы более 11 тысяч человек. Эти паводки оказались одними из самых масштабных для региона за последние годы, особенно сильно пострадали южные и центральные районы.

Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий стихии. Она ввела в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По поручению главы государства Минюст представит ему доклад о помощи пострадавшим. Российский лидер подчеркнул, что поддержку должны получить даже те, чье жилье было построено с нарушением закона.

Ранее в минприроды Дагестана пришли с обысками из-за последствий паводков.

 
