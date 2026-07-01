Эксперт рассказала, где не стоит устанавливать роутер

Роутер необходимо устанавливать за пределами спальни и комнаты отдыха, а по телефону предпочтительнее общаться по громкой связи или с использованием мобильной гарнитуры во избежание проблем со здоровьем. Об этом сообщила ТАСС доцент кафедры гигиены ИПМ Пироговского университета Екатерина Дубровина.

«Мобильный телефон и роутер являются источниками неионизирующего электромагнитного излучения. Что касается роутера, при возможности его следует размещать вне зоны отдыха, чтобы не создавать неионизирующий электромагнитный фон. Используйте мобильную гарнитуру, громкую связь во время звонка по мобильному телефону, а также устанавливайте роутер за пределами спальни и комнаты отдыха», — уточнила эксперт.

Как отметила Дубровина, основное воздействие ЭМИ мобильного телефона происходит в ходе совершения звонков, при этом в режиме ожидания данное воздействие существенно ниже.

Специалист добавила, что в профессиональной сфере для защиты от действия электромагнитных излучений рационально размещают облучающие объекты, увеличивают расстояния контакта с оборудованием, а также сокращают время работы с ним.

До этого председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров рассказал, что современные роутеры рассчитаны на длительную бесперебойную работу, однако постоянный нагрев сокращает срок службы электролитических конденсаторов — одного из самых уязвимых мест в устройствах. Поэтому модем полезно выключать на ночь, чтобы дать ему остыть.

Также, по словам специалиста, периодическое отключение устройства — действенный метод с точки зрения цифровой гигиены.

Ранее рынок роутеров в России достиг рекордных продаж.