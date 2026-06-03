Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам посоветовали регулярно перезагружать домашний роутер

Эксперт по безопасности Бедеров: роутер важно регулярно перезагружать
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Современные роутеры рассчитаны на длительную бесперебойную работу, однако постоянный нагрев сокращает срок службы электролитических конденсаторов — одного из самых уязвимых мест в устройствах. Поэтому модем полезно выключать на ночь, чтобы дать ему остыть. Такой совет в интервью RT дал председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

Кроме того, по его словам, периодическое отключение роутера — действенный метод с точки зрения цифровой гигиены.

«Физически разорванное соединение — это единственная 100%-ная гарантия того, что в данный момент через ваше устройство не проходит несанкционированный трафик, что его не атакуют извне», — пояснил экспер.

Полезна и принудительная перезагрузка роутера примерно раз в одну-две недели. Она очищает кэш и память, меняет IP-адрес и обрывает потенциально опасные сессии, добавил он.

Доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» Пермского Политеха, кандидат технических наук Даниил Курушин до этого предупреждал об опасности использования бесплатного Wi-Fi. Подключившись к такой сети в кафе, торговых центрах и транспорте, можно стать жертвой злоумышленников, крадущих пароли и личные данные.

Ранее россиянам раскрыли способ вычислить несанкционированное подключение к сети.

 
Теперь вы знаете
90 дней до курорта. Как за лето накопить на отпуск у моря
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!