Стая косаток вблизи Гибралтара напала на яхту

Иберийские косатки повредили яхту у берегов Гибралтара. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Яхта встретила стаю косаток во время плавания с Багамских островов в Испанию. Пассажиры отметили, что хищники проявили агрессию лишь тогда, когда капитан включил двигатель. Одна из крупных особей напала на яхту и сломала руль.

По словам находившегося на борту судна норвежца Йокке Соммера, косатки «разнесли все вдребезги» и оставили яхту без управления. Пока судно находилось в дрейфе, хищники с любопытством его изучали, а их детеныши играли с обломками.

Соммер отметил, что экипаж яхты решил сохранять спокойствие и не пытаться применять против косаток силу. Норвежец подчеркнул, что если косатки захотят уничтожить лодку, они сделают это без особых усилий.

По словам Соммера, оторваться от преследующих судно косаток можно, слив содержимое туалетного бака прямо по курсу хищников.

3 ноября сообщалось, что группа косаток напала на яхту в прибрежных водах Португалии.

Ранее косатки потопили яхту, на которой была семья из пяти человек.