В России впервые за несколько лет упало производство мяса птицы

В России впервые за несколько лет зафиксировано снижение объемов производства мяса птицы. По данным «Известий», за первые пять месяцев 2026 года было произведено 2,76 миллиона тонн птицы в живом весе — это на 2,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В мае падение усилилось до 4% в годовом исчислении. В Национальной мясной ассоциации также подтверждают сокращение показателей на уровне 2–3%.

Сложившуюся ситуацию эксперты называют нехарактерной. Это подтверждается в том числе отчетами крупнейшего производителя — компании «Черкизово». В первом квартале 2026 года рост выручки в данном сегменте был обеспечен за счет благоприятной ценовой ситуации: курятина подорожала внутри страны примерно на 6% в годовом выражении.

Главной причиной снижения объемов называют ухудшение рентабельности. Производители указывают на увеличение расходов, связанных с логистикой, транспортом, кормами, топливом, а также с необходимостью соблюдать новые регуляторные нормы.

В Минсельхозе заявляют, что внутренний рынок полностью обеспечен продукцией. Отпускные цены с начала года снизились на 1%, а рост розничных цен (3,8%) не превышает уровень инфляции. Вместе с тем оперативные данные свидетельствуют о резком удорожании некоторых позиций: за неделю куриное филе прибавило в цене 10%, достигнув 395 рублей за килограмм, а тушка бройлера — 9%, до 218 рублей за килограмм.

Ранее в России упали цены на популярный вид мяса.