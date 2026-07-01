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Общество

В Совфеде оценили риск полного исчезновения малых городов

В Совфеде не видят рисков полного исчезновения малых городов
Максим Блинов/РИА Новости

В России малые города полностью не исчезнут, это было бы плохим сценарием с учетом размеров государства. Об этом заявил ТАСС член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов.

Как отметил сенатор, данный сценарий выглядит утопическим, в том числе из-за того, что есть люди, проживающие в малых городах из поколения в поколение и ценящие эту историю.

«Все полностью не переедут. Я надеюсь, что этого не произойдет. Мы для этого и работаем, чтобы как раз малые города не исчезли», — подчеркнул Голов.

Он уточнил, что площадь России огромная. Если исчезнут малые города, будут агломерации, то это с точки зрения безопасности не очень правильно.

«Самое главное, там есть промышленные объекты, есть социальные объекты. И я думаю, что 100% они (малые города — Прим. ред.) не исчезнут», — сказал сенатор.

При этом Голов добавил, что в России в настоящее время примерно 800 из порядка 1120 городов относятся к малым, то есть с населением до 50 тысяч человек.

В апреле сообщалось, что низкое качество социальной инфраструктуры стало одной из главных причин оттока населения из малых и средних городов страны. Эксперты из крупных компаний и государственных органов разрабатывают новые меры, которые будут стимулировать создание образовательных, медицинских, спортивных и культурных объектов для повышения качества жизни людей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев назвал демографию главным и самым острым вызовом для России.

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