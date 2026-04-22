Подъем социальной инфраструктуры: новый инструмент для спасения малых городов

Низкое качество социальной инфраструктуры стало одной из главных причин оттока населения из малых и средних городов страны. Эксперты из крупных компаний и государственных органов разрабатывают новые меры, которые будут стимулировать создание образовательных, медицинских, спортивных и культурных объектов для повышения качества жизни людей.

Преодолеть демографический кризис

В малых и средних городах России проживает около 39 млн человек, или 27% населения страны. При этом, по данным ВЦИОМ, города с населением до 100 тысяч человек планируют покинуть 29% жителей трудоспособного возраста. Одной из причин такой ситуации является неудовлетворительное состояние инфраструктуры. Особенно остро эта проблема стоит в малых и средних городах, что приводит к дефициту квалифицированного персонала и сложностям в удержании кадров даже при высокой зарплате.

Как отметил на сессии «Партнерство государства и бизнеса: синергия во имя развития» в рамках III Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» заместитель министра экономического развития РФ Святослав Сорокин, совместная работа бизнеса и государства для решения этих задач дает синергетический эффект.

«Ресурсы и компетенции двух секторов дополняют друг друга и позволяют решать социальные проблемы, а также увеличивать рост экономики», — сказал он.

Механизм поддержки

Однако, концессии и механизмы государственно-частного партнерства рассчитаны на привлечение инвестора, который далее сам эксплуатирует объект и получает от этого прибыль. Поэтому по поручению президента России по итогам Восточного экономического форума 2024 года бизнес совместно с экспертами разработал новый механизм социального инфраструктурного контракта (СОИК).

«Он рассчитан на проекты, в которых бизнес выступает стратегическим партнером, то есть инвестирует в строительство или реконструкцию таких объектов, как школы, больницы, спортивные и культурные учреждения, а после передает их в собственность муниципалитета», — напомнила на сессии вице-президент «Русала» Елена Безденежных.

Механизм прошел обсуждение на площадках Совета Федерации и Госдумы, был поддержан рядом субъектов Российской Федерации, Минстроем России и экспертным сообществом.

Работа «социальных СЗПК»

Сегодня на основании СОИК Минэкономразвития России предложило инструмент, который дает возможность использовать в проектах по строительству социальных инфраструктурных объектов соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), так называемых «социальных СЗПК», рассказала Безденежных.

По оценкам экспертов, при строительстве основного коммерческого объекта, например завода или другого производства, это позволит обеспечить своевременное строительство тех социальных объектов, которые включены в мастер-планы и планы комплексного развития малых и средних городов и в другие документы стратегического планирования, привлечь частные средства в экономику для повышения качества городской среды, а также для обеспечения ее сбалансированного, эффективного и перспективного развития. Взамен государство по решению субъекта будет возмещать затраты инвесторов через субсидию или налоговые вычеты.

Использование таких инструментов позволит государству уже сейчас получить необходимые объекты, и укрепит доверие между государством и бизнесом, а также привлечет дополнительные инвестиции в регионы на решение социальных задач. Объем выпадающих доходов бюджета по преференциям для стратегических партнеров будет существенно ниже экономии расходов бюджета на развитие социальной инфраструктуры, а россияне получат более высокое качество жизни благодаря развитию территорий.

По оценке модератора сессии члена Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгении Уваркиной, сессия стала квинтэссенцией различных дискуссий в рамках региональных дней форума, где участники обсуждали потенциал партнерства государства и бизнеса.

«Демографические тренды задают новую реальность. Сокращение населения и изменение возрастной структуры усиливают конкуренцию за молодые семьи, за молодых специалистов. Параллельно действует второй враг по масштабам – износ инфраструктуры. Это ускоряет отток людей, что, в свою очередь, сжимает налоговые базы, снижает ресурсы на обновление. Главная задача – найти инструменты управления развития территорий, которые смогут связать и решить эти вызовы», — отметила Евгения Уваркина.

В этом году форум, который проводится по поручению президента России Владимира Путина и организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента РФ, объединил около семи тысяч представителей муниципального сообщества и органов власти федерального и регионального уровней.