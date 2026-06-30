Подростки заманили девочку в лес угощением и изнасиловали

В Индии подростки надругались над девочкой, заманив ее экзотическими плодами. Об этом сообщает Bhaskar English.

По данным издания, девятилетняя девочка отправилась пасти коз на участок недалеко от деревни. В какой-то момент на место пришла компания школьников: один из них также пас животных, а его друзья пришли поесть фиников.

Сначала юноши позвали ее играть в игру с ними. После этого они разговорились и компания пообещала ей финики, если девочка пойдет с ними в лес.

В результате школьницу изнасиловали и бросили на месте. Несмотря на травмы, ей удалось вернуться домой. Там родственники заметили, что девочка постоянно плачет, и попросили рассказать о ситуации. Услышав подробности, они обратились в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Правоохранители задержали всех подозреваемых. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее компания из 14 мужчин изнасиловала женщину в лесу и опубликовала видео процесса в соцсетях.