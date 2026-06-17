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Общество

В Сыктывкаре врачи борются за жизнь двухлетней девочки, выпавшей из окна

В Сыктывкаре двухлетняя девочка упала с четвертого этажа и выжила
Shutterstock

Двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Сыктывкаре, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на руководителя Центра медицины катастроф Коми Михаила Сурина.

Несчастный случай произошел утром 14 июня в Эжвинском районе. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу Коми.

Врачи больницы борются за жизнь ребенка. По данным БНК, девочка по-прежнему остается в реанимации. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

До этого в Барнауле 19-летняя девушка упала с высоты при попытке спасти котенка, который застрял на балконе 13 этажа многоуровневого дома. В результате пострадавшая сорвалась и приземлилась на крышу 10 этажа, то есть на другой уровень дома. Девушка оставалась в сознании, но жаловалась на сильную боль в ногах. Ее эвакуировали с крыши и доставили до кареты скорой помощи. О характере полученных травм не сообщается.

Ранее в Калининградской области ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой.

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