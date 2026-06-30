Россиянин отдал мошенникам 10 млн рублей, решив заработать на криптовалюте

В Ульяновске мужчина решил заработать на криптовалюте и лишился 10 млн рублей

В Ульяновске 42-летний мужчина решил заработать на криптовалюте, но попался мошенникам. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России сообщает «НТА-Приволжье».

Все происходило в период с июня по ноябрь прошлого года. Местный житель нашел в сети предложение о дополнительном доходе на криптовалюте и связался с лже-консультантами. Горожанин поверил аферистам и стал выполнять их инструкции.

По наставлениям преступников мужчина регулярно переводил сбережения на указанные счета и электронные кошельки. Общая сумма перечисленного достигла 10 млн рублей.

В какой-то момент связь с «консультантами» прервалась, доступ к платформе для «инвестиций» также исчез. Лишь тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился за помощью к правоохранителям.

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