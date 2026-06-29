В Бурятии мать и дочь отдали незнакомке пакет с 9 млн рублей

В Закаменском районе Бурятии мать и дочь за несколько месяцев отдали мошенникам все накопления и лишились 9 млн рублей. Об этом сообщает УМВД республики.

Аферисты связались с семьей в конце апреля, неизвестные обвинил потерпевшую в том, что она перевела деньги на нужды запрещенной организации, и теперь ей грозит уголовная ответственность. Он потребовал установить приложение для защищенной связи и запретил рассказывать о разговоре третьим лицам.

На следующий день с женщиной связался другой «силовик» и убедил сельчанку снять все наличные и хранить деньги дома. После каждого посещения финансового учреждения жертве предписывалось немедленно удалять переписку и программу «спецсвязи».

В середине мая на счета ее детей поступили государственные выплаты на сумму 9,2 миллиона рублей. Жительница Бурятии снова отправилась за деньгами и рассказала менеджерам о том, что вероятно находится под давлением неизвестных. На место вызвали полицию, при виде страже порядка женщина передумала и решила снять наличные. На следующий день жертве дали прослушать аудиозапись, где обсуждалось, что выданные купюры якобы фальшивые, а в банке установлена прослушка.

Под руководством аферистов женщина вместе с дочерью сняла деньги, а затем передала их незнакомке, которая ждала у стадиона. Через несколько дней мошенники прислали фото купюр с политической надписью и потребовали перевести оставшиеся пять миллионов через фиктивную сделку. После этого сельчанка обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. общий ущерб составил 9 млн рублей.

Ранее московский пенсионер потерял более 31 млн рублей, поверив мошенникам.