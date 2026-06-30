Прокуратура Ниццы начала расследование в связи со взрывом в Монако

Прокуратура Ниццы начала расследование инцидента в Монако, связанного с применением взрывчатых веществ и участием в преступном сообществе. Поводом послужил взрыв, прогремевший на территории княжества, в результате которого пострадал, среди прочих, украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, пишет телеканал BFMTV.

Также прокуратура Монако ведет собственное расследование по статье «покушение». Изначально власти княжества классифицировали произошедшее как теракт, однако впоследствии отказались от этой формулировки.

Следствие склоняется к версии причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к данному инциденту. Газета предполагает, что взрыв мог носить характер «предупреждения», а не попытки покушения. Личность человека, установившего взрывное устройство, пока не установлена. Известно, что он пересек границу с Францией и скрылся через приграничную коммуну Босолей.

Взрыв, как сообщают СМИ, произошел в подъезде жилого дома в Монако вечером 29 июня. Пять человек получили ранения: трое находились непосредственно у эпицентра, еще двое пострадали от осколков разбитых витрин. Согласно предварительной информации, неизвестный мужчина оставил рюкзак у двери, и когда компания из трех человек открыла ее, прогремел взрыв. Устройство, предположительно, было начинено болтами и металлической дробью.

Среди пострадавших упомянут Вадим Ермолаев – гражданин Кипра украинского происхождения. В 2021 году его состояние оценивалось украинским Forbes в $220 миллионов. Группа «Алеф», принадлежавшая Ермолаеву, была одним из крупнейших застройщиков коммерческой недвижимости в Днепропетровске. В декабре 2023 года украинский президент Владимир Зеленский ввел против Ермолаева персональные санкции сроком на 10 лет. Предприниматель фигурировал в журналистском расследовании о украинских бизнесменах, политиках и олигархах, обосновавшихся на Лазурном побережье во время военного конфликта. Также сообщалось, что Ермолаев отказался от украинского гражданства в пользу кипрского.

Ранее сообщалось, что у олигарха Ермолаева на Украине отжимали бизнес – подробности подрыва в Монако