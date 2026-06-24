Астраханец получил 12 лет колонии за развращение четырех девочек

В Астраханской области суд вынес приговор 46-летнему местному жителю, мужчина приставал к детям в сети и предлагал им вступить в интимные отношения. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в течение двух лет обвиняемый переписывался в сети с четырьмя девочками, самой младшей из которой было 13 лет. Он предлагал детям вступить с ним в интимную связь.

При обыске в квартире астраханца нашли коллекцию детского порно. Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

До этого педофил из Краснодара познакомился с мальчиком в сети и насиловал его. Вместе они играли в компьютерные игры и разговаривали, краснодарец узнал, где живет ребенок, и стал встречаться с ним. Во время «живого общения» мальчик подвергался сексуальному насилию со стороны мужчины. Все происходящее взрослый снимал на видео.

Ранее в Кузбассе мужчина обманом заманил девочку к себе и попытался изнасиловать.