Пропавшая женщина, которую искали 2 недели, объявилась и попросила оставить ее в покое

В Малайзии пропавшая женщина объявилась сама и попросила отстать от нее

Женщина из Малайзии, которую почти две недели разыскивали родные и полиция, неожиданно объявилась сама и заявила, что исчезла по собственному желанию, попросив оставить ее в покое, пишет Weirdkaya.

Норафиза Зайнуддин пропала 16 июня после того, как сообщила семье, что едет на собеседование в отель в городе Куала-Кангсар. Домой она не вернулась, а ее телефон оказался выключен.

Родственники обратились в полицию. Позже автомобиль женщины нашли в городе Паданг-Ренгас. Машина была заперта, а внутри остались ключи и личные вещи, что еще больше встревожило семью.

Однако 28 июня Норафиза сама пришла в полицейский участок в городе Каджанг и дала объяснения. Она заявила, что никто ее не похищал и не принуждал покинуть дом. По словам женщины, она ушла добровольно и просто хочет, чтобы ее оставили в покое.

Полиция подтвердила личность Зайнуддин и сообщила, что она находится в безопасности. Правоохранители также призвали общественность не распространять слухи и ложную информацию об этом случае.

Ранее пропавшая американка найдена живой в африканском племени за 5000 км от дома.