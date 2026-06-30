В четырех аэропортах Московского региона ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом Росавиация сообщает в своем Telegram-канале.

Ограничения были введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Шереметьево.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в публикации.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на 30 июня несколько раз заявлял об уничтожении украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся к российской столице. В период с 00:00 до 6:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны сбили полсотни таких дронов, сообщал градоначальник в своем канале в мессенджере «Макс». По его словам, каждый раз на места падения обломков БПЛА выезжали сотрудники экстренных служб.

Утром 29 июня московские аэропорты Внуково и Домодедово обслуживали рейсы по согласованию с компетентными органами. Режим работы авиагаваней был временно изменен в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства. Пассажиров предупреждали о возможных корректировках графика вылета и прибытия самолетов.

Ранее в столичном аэропорту Шереметьево нашли обломки беспилотника.