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Общество

Россиянин угнал машину ради того, чтобы быстрее добраться до дома

В Тверской области мужчина угнал машину, чтобы быстрее доехать до дома
ГУ МВД России по Тверской области

В Тверской области 45-летний местный житель угнал чужое авто ради того, чтобы быстрее оказаться дома. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в поселке Спирово. Мужчина оставил свою машину у магазина на Советской площади в открытом состоянии и ключами в замке зажигания — автомобиль пропал.

Вскоре легковушку нашли в поселке Красное Знамя в паре десятков километров от места пропажи. Выяснилось, что 45-летний местный житель решил угнал автомобиль, чтобы побыстрее доехать домой к матери. Злоумышленник аккуратно добрался до пункта назначения, оставил машину на улице и скрылся.

Подозреваемый во всем сознался. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Автомобиль вернули владельцу, а угонщика отпустили под подписку о невыезде.

Ранее пьяный российский студент угнал за ночь две машины и пошел спать.

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