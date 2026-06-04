Пьяный российский студент угнал за ночь две машины и пошел спать

В Омской области пьяный студент угнал две машины за ночь и пошел спать

В Омской области 18-летний студент угнал и разбил две машины. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в поселке Муромцево. Пьяный студент местного техникума выкатил из гаража пожилого соседа «Оку», но не справился с управлением и врезался в забор. Бросив разбитую машину в центре поселка, он переключился на «семерку», стоявшую у чужого дома. Угонщик попытался сдать задним ходом, но тут же влетел в ворота. После этого он скрылся с места происшествия пешком.

Обнаружив свои авто разбитыми, их владельцы вызвали полицию. Правоохранители просмотрели записи с камер и быстро вычислили угонщика. Оказалось, что после двух неудач он просто ушел домой и лег спать. Его разбудили оперативники. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Молодого человека также привлекли к административной ответственности за пьяную езду без прав.

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