Россиянка с голой грудью улеглась на Mazda и попала на камеру

В Новосибирске голая женщина легла на крышу иномарки

В Новосибирске голая женщина легла загорать на крышу черной Mazda. Об этом сообщает Telegram-канал «Прецедент Новосибирск».

«Нудистку заметил охранник медицинского центра, находящегося на улице Сакко и Ванцетти. Сибиряк не стал самостоятельно выпроваживать голую дамы и позвонил ЧОПовцам. Однако им не удалось убедить женщину спуститься с чужой иномарки», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что полностью обнаженная женщина лежит на крыше припаркованной иномарки.

По данным канала, в итоге на место происшествия вызвали полицию и бригаду психиатрической помощи. Медики госпитализировали сибирячку. В АБ «Гвардия» пояснили, что женщина является их постоянной пациенткой, недавно завершила курс лечения в стационаре и, отмечая выписку, выпила лишнего.

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