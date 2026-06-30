Полуголый «пожарный инспектор» пытался поджечь замурованную в квартире москвичку

Житель Москвы, недовольный постоянным шумом на этаже, замуровал местную жительницу. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в одном из ЖК в центре столицы. По данным канала, местная жительница пригласила к себе клиентку на наращивание волос.

Вечером к ним пришел полуголый сосед и заявил, что он «сотрудник пожарной инспекции». Он потребовал у девушки документы, но, получив отказ, решил отомстить.

Для этого дебошир взял стройматериалы и подпер ими дверь квартиры. На кадрах видно, что деревянная панель перекрывает ручку таким образом, что выйти из жилья сложно.

Покончив с этим, россиянин залил дверь монтажной пеной и поджег. В результате подар охватил дверь, но его удалось погасить.

«Когда «план возмездия» вроде бы удался, жилец переключился на соседей и разносил цокольный этаж», – сообщается в публикации.

По словам мужчину, он стал проявлять агрессию из-за шума на этаже. Ему надоел шум от ремонта. При этом работы проходили по всему этажу, почему его целью стала только одна квартира, не уточняется.

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