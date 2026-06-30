Россиянам раскрыли неожиданный способ, как определить дефицит витамина D

Дефицит витамина D обычно связывают с усталостью, ломотой в костях и осенней хандрой. Однако заметить его можно гораздо раньше — по состоянию полости рта. Об этом «Газете.Ru» рассказал Севак Барсегян, челюстно-лицевой хирург, основатель клиники Estetus, кандидат медицинских наук.

Первое, на что обращает внимание хирург, — это агрессивный зубной налет и камни, которые не поддаются даже профессиональной чистке.

«Пациент может идеально соблюдать гигиену, чистить зубы два раза в день, пользоваться ирригатором, но налет все равно возвращается в кратчайшие сроки. И дело здесь не в лени или неаккуратности, а в том что витамин D напрямую влияет на выработку кателицидина — белка, который работает как природный антибиотик в полости рта. Он подавляет рост бактерий, вызывающих кариес, гингивит и пародонтит. Когда витамина D не хватает, этого защитного белка становится мало. Микробы начинают размножаться бесконтрольно, и даже идеальная гигиена перестает помогать. Чем дольше длится дефицит, тем агрессивнее ведет себя микрофлора», — объяснил он.

Второй важный механизм — слюна. Витамин D участвует в работе слюнных желез. При его нехватке слюны становится меньше, и она густеет. Густая, вязкая слюна хуже омывает зубы и хуже нейтрализует кислоту после еды. В итоге эмаль становится более уязвимой, а зубы быстрее покрываются налетом и камнем. «Образуется замкнутый круг: чем меньше витамина D, тем хуже самоочищение полости рта и тем быстрее размножаются бактерии», — подчеркнул стоматолог.

Как это выглядит на приеме? По словам врача, приходит пациент с ровными зубами, который уверен, что ухаживает за ними правильно. Но десны у него красные, отечные, кровоточат при малейшем прикосновении. На зубах — плотный камень, который счищается с большим трудом. В разговоре выясняется: человек почти не бывает на солнце, работает в офисе, мало ест молочных продуктов и жирной рыбы. Хирург отправляет на анализ на витамин D, и почти всегда уровень оказывается ниже нормы.

«Если вы заподозрили дефицит, то сдайте кровь на витамин D — лучше всего в конце зимы или весной, когда запасы после лета уже на исходе. Хороший уровень — от 50 до 80 единиц. Если ниже, витамин нужно принимать дополнительно. Но не назначайте дозировку сами: передозировка вредна для почек и сосудов», — объяснил эксперт.

При этом дело не всегда только в витамине D. Если налет и камни появляются, несмотря на нормальный уровень витамина, значит, причина в другом — возможно, в неправильной технике чистки, слишком мягкой щетке или в том, что пациент забывает чистить зубы перед сном.

«Но если гигиена действительно идеальная, а зубы все равно быстро покрываются налетом — это повод проверить витамин D», — резюмировал врач.

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