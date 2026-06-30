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Общество

Греф заявил о наступлении эпохи полной неопределенности

Греф считает, что горизонт планирования в современном мире стремится к нулю
Пресс-служба Сбера

Мир будет жить в условиях полной неопределенности. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф во время годового собрания акционеров кредитной организации, сообщает РИА Новости.

По его мнению, горизонт планирования в современном мире благодаря стремительному развитию технологий стремится к нулю. То есть люди будут «жить в условиях полной неопределенности», отметил Греф.

Также он сказал, жизнь развивается не так, как они себе представляют, продолжил Греф.

«Этим нужно заниматься, но не когда самый черный или самый светлый и радостный сценарий», – продолжил он.

Глава Сбербанка считает, что эти сценарии будущего «не сработают, будет что-то посредине». По его словам, в этих условиях людям придется жить и работать, поэтому «ожидать чего-то совершенно бессмысленно».

Кроме того, Греф обратил внимание, что команда Сбербанка когда-то для себя в качестве лозунга выбрала слова австрийского философа и психиатра Виктора Франкла, который был узником концлагеря в годы Второй мировой войны.

«Он сказал, что… выжили только те, кто жили каждый день», – процитировал его Греф.

Помимо этого, он подчеркнул, что тревожность и стресс можно избежать, если наслаждаться сегодняшним днем.

Ранее Греф назвал Россию одним из лидеров по развитию искусственного интеллекта.

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