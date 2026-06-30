Офтальмолог предупредила о риске химического ожога глаз при уборке

Генеральная уборка может привести к жжению, слезотечению и покраснению глаз из-за паров моющих средств, рассказала «Газете.Ru» Юлия Хилько, врач-офтальмолог офтальмологического центра «Зрение».

В большинстве чистящих средств содержатся хлор, аммиак и поверхностно-активные вещества. При распылении они попадают в воздух. «Поверхность глаза защищена слезной пленкой, но хлор и аммиак нарушают ее стабильность», — объясняет Хилько.

Самыми опасными считаются спреи и аэрозоли. «Распылитель создает мелкодисперсное облако, которое дольше держится в воздухе и легче контактирует со слизистыми, — предупреждает врач. — Чем меньше помещение и хуже вентиляция, тем выше концентрация раздражителей». Гели и кремы безопаснее — они образуют меньше аэрозоля.

Смешивать средства нельзя. При соединении хлора и аммиака образуются хлорамины — раздражающие газы, способные вызвать химическое повреждение тканей.

После уборки многие замечают туман перед глазами. «Это связано с нарушением качества слезной пленки, — поясняет офтальмолог. — При раздражении она испаряется быстрее, поверхность роговицы становится менее гладкой, и изображение кажется размытым». Обычно симптомы проходят после прекращения контакта с раздражителем. Но сухой воздух (25–30% влажности) усиливает испарение и продлевает дискомфорт.

Как защититься: откройте окно, работайте в перчатках и очках, держите распылитель ниже уровня лица, направляя от себя. После уборки промойте глаза охлажденной кипяченой водой, физраствором или увлажняющими каплями. Линзы на время уборки лучше снять.

«Тревожные сигналы — выраженная боль, светобоязнь, снижение зрения, сильное покраснение, — перечисляет Хилько. — До осмотра врача промывайте глаза водой или физраствором не менее 15–20 минут. Раннее промывание реально снижает риск повреждения тканей».

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