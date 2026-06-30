Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Общество

Ученый назвал главные ошибки при встрече с шаровой молнией

Ученый Литвинов: нельзя пытаться накрыть тканью или сбить шаровую молнию
Shutterstock

Шаровая молния остается одним из самых загадочных атмосферных явлений. Несмотря на десятилетия исследований, ученым до сих пор не удалось получить исчерпывающее объяснение механизма ее возникновения. Основная проблема — она появляется редко, существует всего несколько секунд и практически не поддается наблюдению в контролируемых условиях, рассказал «Газете.Ru» Святослав Литвинов, кандидат технических наук, доцент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов РТУ МИРЭА.

«Накопленные наблюдения позволяют уверенно говорить о действиях, которых следует избегать при встрече с таким объектом. Главная ошибка — попытка взаимодействовать с ним. Шаровую молнию нельзя рассматривать как безобидное явление. По описаниям очевидцев, ее исчезновение иногда сопровождалось вспышкой, хлопком или повреждением предметов», — объяснил он.

Использование смартфона не влияет на появление или движение молнии — мощность его излучения слишком мала. Опасность связана не с телефоном, а с желанием подойти ближе ради фото или видео. Поскольку механизм существования явления не раскрыт, невозможно предсказать его поведение. Приближаться к объекту ради съемки не рекомендуется.

«Не способны повлиять на молнию и бытовые приборы. Wi-Fi-роутер, телевизор или кондиционер не притягивают ее и не меняют траекторию. Однако во время грозы сохраняется другая угроза — импульсные перенапряжения в сети от обычных разрядов, которые выводят из строя технику», — отметил эксперт.

Наблюдения также показывают, что шаровая молния может появляться вблизи открытых окон, дверных проемов и вентиляции. Во время грозы окна лучше держать закрытыми, особенно на верхних этажах и балконах.

«Не следует пытаться воздействовать на объект подручными средствами. Советы накрыть тканью, сбить предметом или направить поток воздуха не имеют научного подтверждения. Реакция на такие действия непредсказуема», — предупредил эксперт.

Металлический кузов автомобиля образует экранирующую конструкцию, защищающую от атмосферного электричества. Если светящийся объект замечен рядом, покидать салон без необходимости не стоит — внутри машины безопаснее.

«Наиболее разумная тактика при появлении шаровой молнии — спокойное удаление на безопасное расстояние без резких движений. Пока механизм ее существования не раскрыт, осторожность остается единственной универсальной мерой безопасности», — резюмирует Литвинов.

Ранее физик рассказал, может ли молния ударить в зонт.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!