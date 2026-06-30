Ученый назвал главные ошибки при встрече с шаровой молнией

Шаровая молния остается одним из самых загадочных атмосферных явлений. Несмотря на десятилетия исследований, ученым до сих пор не удалось получить исчерпывающее объяснение механизма ее возникновения. Основная проблема — она появляется редко, существует всего несколько секунд и практически не поддается наблюдению в контролируемых условиях, рассказал «Газете.Ru» Святослав Литвинов, кандидат технических наук, доцент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов РТУ МИРЭА.

«Накопленные наблюдения позволяют уверенно говорить о действиях, которых следует избегать при встрече с таким объектом. Главная ошибка — попытка взаимодействовать с ним. Шаровую молнию нельзя рассматривать как безобидное явление. По описаниям очевидцев, ее исчезновение иногда сопровождалось вспышкой, хлопком или повреждением предметов», — объяснил он.

Использование смартфона не влияет на появление или движение молнии — мощность его излучения слишком мала. Опасность связана не с телефоном, а с желанием подойти ближе ради фото или видео. Поскольку механизм существования явления не раскрыт, невозможно предсказать его поведение. Приближаться к объекту ради съемки не рекомендуется.

«Не способны повлиять на молнию и бытовые приборы. Wi-Fi-роутер, телевизор или кондиционер не притягивают ее и не меняют траекторию. Однако во время грозы сохраняется другая угроза — импульсные перенапряжения в сети от обычных разрядов, которые выводят из строя технику», — отметил эксперт.

Наблюдения также показывают, что шаровая молния может появляться вблизи открытых окон, дверных проемов и вентиляции. Во время грозы окна лучше держать закрытыми, особенно на верхних этажах и балконах.

«Не следует пытаться воздействовать на объект подручными средствами. Советы накрыть тканью, сбить предметом или направить поток воздуха не имеют научного подтверждения. Реакция на такие действия непредсказуема», — предупредил эксперт.

Металлический кузов автомобиля образует экранирующую конструкцию, защищающую от атмосферного электричества. Если светящийся объект замечен рядом, покидать салон без необходимости не стоит — внутри машины безопаснее.

«Наиболее разумная тактика при появлении шаровой молнии — спокойное удаление на безопасное расстояние без резких движений. Пока механизм ее существования не раскрыт, осторожность остается единственной универсальной мерой безопасности», — резюмирует Литвинов.

Ранее физик рассказал, может ли молния ударить в зонт.