В Дагестане мальчика покусали в детском саду

В Дагестане возбудили дело после того, как ребенка покусали в детском саду

В Дагестане второй день в детском саду закончился для мальчика травмами. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел в селе Петраковское. Как рассказала тетя, ребенок вернулся домой со следами насилия. На спине и руке пострадавшего были заметны укусы и синяки.

По словам членов семьи, на следующий день они обратились в учреждение и рассказали о ситуации, но внятного объяснения им так и не предоставили. Вместо этого их якобы стали оскорблять. Родственники пострадавшего также заявили, что воспитательницу не уволили.

Мать мальчика обратилась в правоохранительные органы. В результате следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

Ход расследования на контроле у следственного управления.

Ранее сверстники надругались над мальчиком с аутизмом в подмосковном детсаду.