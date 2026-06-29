Сверстники надругались над мальчиком с аутизмом в подмосковном детсаду

В Красногорске сверстники надругались над четырехлетним мальчиком в детском саду во время тихого часа. Об этом сообщает Msk1.

По словам матери пострадавшего, двое детей дождались, пока воспитатель выйдет из группы, после чего напали на ее сына. Один из них повалил ребенка и снял с него белье, второй взял палочку от конструктора и вставил ее в задний проход мальчика. Услышав шаги воспитателя, дети быстро надели на него штаны и отпустили.

«Он ребенок с особенностью. Он не мог позвать на помощь, не мог себя как-то защитить. Он просто плакал, говорил: «Больно». Не мог сидеть. Воспитатель, как она говорит, даже не подумала проверить, не засунули ли они туда палочку. Он ходил с этой палочкой внутри, с инородным телом длиной около 10 сантиметров, пока не пришел домой», — рассказала женщина.

В детском саду отрицают факт насилия, утверждая, что ребенок сам засунул деталь конструктора в штаны во время игры. Мать пострадавшего утверждает, что после случившегося у сына ухудшилось течение астмы

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