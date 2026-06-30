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Рынок небоскребов в Москве взлетел на 45% за год

Самый дорогой лот в московских небоскребах оценили в 1,1 млрд рублей
Shutterstock/FOTODOM

По итогам мая 2026 года на первичном рынке жилой недвижимости бизнес- и премиум-классов в московских небоскребах (40+ этажей) самый дешевый лот в бизнес-сегменте — студия площадью 18,9 кв. м на 42-м этаже за 15,8 млн рублей (около 836 тыс. руб. за кв. м). Самый дорогой — апартамент площадью 765 кв. м на 66-м этаже за 1,1 млрд рублей.

Это показало исследование экосистемы Kalinka и компании Dar, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Количество лотов в продаже в бизнес-классе достигло 6,7 тыс. (387 тыс. кв. м), что на 45% больше, чем годом ранее. Доля небоскребов составляет 30% от всего предложения на рынке бизнес-класса. Всего представлено 44 небоскреба.

Средневзвешенная цена в сегменте небоскребов бизнес-класса составила 606 тыс. руб. за кв. м, показав рост на 13% к предыдущему кварталу. Ключевые факторы роста — высокий спрос на фоне программ рассрочки от застройщиков, интерес к инвестициям и ужесточение требований по 214-ФЗ.

«Раньше небоскребы воспринимались как удивительное решение, а сейчас это градостроительная норма. В условиях дефицита земли развитие Москвы по азиатскому сценарию закономерно. Высотное жилье позволяет большему количеству людей жить ближе к центру», — говорит Анна Усатова, коммерческий директор Dar.

Лидером по стоимости стал Западный округ (ЗАО), где цена за год выросла на 21%, до 670 тыс. руб. за кв. м. На втором месте — Юго-Западный округ (643 тыс. руб.), на третьем — Северный (624 тыс. руб.). В Центральном округе предложение в небоскребах бизнес-класса отсутствует.

Самый дорогой лот в бизнес-классе — квартира площадью 252 кв. м на 46-м этаже в районе Коньково за 261 млн рублей (около 1,04 млн руб. за кв. м). Самый дешевый — студия в Даниловском районе за 15,8 млн рублей. Разница между ними — 245 млн рублей.

В премиум-сегменте объем предложения составил 804 лота (77,7 тыс. кв. м), что на 168% больше, чем год назад. Рост связан с выходом новых проектов. Средневзвешенная цена достигла 1,1 млн руб. за кв. м (+22%).

Самый дорогой лот в премиум-классе — апартамент площадью 765 кв. м на 66-м этаже в Пресненском районе за 1,1 млрд рублей. Самый дешевый — квартира 31,9 кв. м за 35 млн рублей.

«Рынок московских небоскребов демонстрирует уверенный рост. В премиум-классе объем предложения взлетел в 2,7 раза. Мы ожидаем, что тренд на укрепление цен сохранится до конца года», — отмечает Виктория Григорьева, управляющий партнер Kalinka.

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