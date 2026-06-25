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Общество

Гипнотерапия помогла женщине, которая 40 лет ела одну картошку

NYP: женщине, которая 40 лет могла есть только картошку, помогла гипнотерапия
Rachel Hall/SWNS

Жительница Великобритании, которая более 40 лет практически питалась только картофелем, заявила, что смогла преодолеть свое пищевое расстройство после курса гипнотерапии, пишет New York Post.

Рейчел Холл из города Нанитон рассказала, что с раннего детства испытывала сильное отвращение почти ко всем продуктам, кроме картофеля. По ее словам, любые попытки съесть фрукты, овощи или другую пищу вызывали выраженный рвотный рефлекс и страх подавиться.

На протяжении десятилетий основу ее рациона составляли картофель фри, запеченный картофель, картофельное пюре и жареный картофель. Иногда она ела куриную грудку, однако большинство других продуктов оставались для нее недоступными. Даже на дни рождения и Рождество женщина предпочитала тарелку картофельного пюре вместо праздничных блюд.

По словам Рейчел, проблемы с питанием появились еще в раннем детстве, когда родители начали переводить ее на твердую пищу. Она отказывалась есть детское питание, а праздничные торты просила лишь для того, чтобы посмотреть на них, поскольку сама не могла заставить себя попробовать даже кусочек.

Решение обратиться за помощью женщина приняла после того, как врачи обнаружили у нее повышенный уровень холестерина. После консультации со специалистом ей диагностировали расстройство избирательного приема пищи (ARFID) — состояние, при котором человек избегает определенных продуктов из-за сильного страха или отвращения, а не желания похудеть.

Рейчел прошла восемь сеансов когнитивно-поведенческой гипнотерапии. После курса лечения она смогла впервые попробовать многие продукты, которых раньше избегала. По словам женщины, теперь она регулярно ест фрукты, овощи и разнообразные блюда и отмечает, что чувствует себя значительно лучше и стала более энергичной.

Ранее мать пожаловалась, что ее трехлетний сын не ест уже два года.

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