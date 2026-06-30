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Общество

В России становится все меньше профессий, недоступных для женщин

Перечень закрытых для женщин профессий сократился более чем в 4 раза
Maksim Safaniuk/Shutterstock/FOTODOM

Перечень закрытых для женщин профессий сократился в России более чем в четыре раза. Об этом сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, пишет РИА Новости.

На форуме «Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России» Баталина рассказала, что благодаря цифровизации меняются условия труда, внедряются безопасные методы производства. Это позволяет делать некоторые профессии доступными для женщин.

«Теперь у нас женщины могут работать и на автоматизированных линиях горной промышленности, это очень тоже важно у нас, в том числе и для северных территорий», — сказала она.

Недавно в России вышла на работу первая женщина-машинист грузового локомотива, отметила Баталина.

В декабре прошлого года правительство РФ утвердило дорожную карту, в рамках которой в 2027 году будет сокращен список профессий, не доступных для трудоустройства женщин. В последний раз перечень меняли в 2021 году, когда Минтруд урезал его больше чем в четыре раза: из 450 профессий в списке остались лишь 100. После этого женщины получили право снова быть капитанами воздушных и водных судов, машинистами электропоездов и т.д.

Ранее в Госдуме объяснили, почему перечень «неженских» профессий нельзя полностью упразднить.

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