В Госдуме объяснили, почему перечень «неженских» профессий нельзя полностью упразднить

Перечень запрещенных для женщин профессий необходим для защиты их здоровья, в том числе репродуктивного, поэтому полностью упразднен он на сегодня быть не может. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Перечень запрещенных женских профессий появился не просто так. Это сделано для того, чтобы прежде всего сберечь женское здоровье и защитить репродуктивные функции организма. Это абсолютно оправданное было решение, оправданный список. Другое дело, что меняются технологии, меняется время, меняется нагрузка. И в связи с этим список тоже пересматривается Минтрудом ежегодно. Полностью его ликвидировать ради того, чтобы ликвидировать, я считаю, это неправильно. У нас есть отдельное регулирование в Трудовом кодексе для несовершеннолетних, для людей с инвалидностью, для беременных, и все это сделано именно для того, чтобы защитить, поддержать здоровье, не допустить появления каких-либо профзаболеваний или травматизма и так далее», — сказал он.

Нилов объяснил, что какие-то профессии убираются из списка ввиду развития технологий, поэтому регулярно пересматривать перечень все же необходимо.

«Я «за», только если естественным путем список этот исчезнет через появление новых технологий и подходов. Пересматривать нужно, оценивая ликвидацию каждой позиции и оценивая, не будет ли нанесен вред здоровью женщины, если она будет работать на соответствующей позиции, где еще вчера было запрещено. Например, если раньше требовалась физическая нагрузка для управления каким-то агрегатором или транспортным средством, то сегодня это все делает компьютер, и здесь задействованы исключительно интеллектуальные возможности, а не физические. Поэтому, конечно, в связи с тем, что уходит физическая нагрузка, допускается женщина, и из списка запрещенных профессий удаляется эта позиция. Поэтому очень аккуратно нужно идти в ногу со временем через замещение технологиями того негативного физического воздействия, которое было. И в обязательном порядке утверждать на трехсторонней комиссии, обязательно слышать позицию профсоюзов», — добавил он.

7 декабря ТАСС сообщил, что в России планируется к декабрю 2027 года сократить перечень запрещенных для женщин профессий. Это следует из утвержденной правительством РФ дорожной карты по реализации национальной модели ведения бизнеса. Уточняется, что изменения коснутся сферы транспорта и обрабатывающей промышленности. В плане российского правительства указано, что список работ Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА должны будут подготовить к марту 2027 года. Для этого будет проведен также аудит условий труда на рабочих местах, в том числе в части рисков для работников.

В 2021 году на тот момент депутат Госдумы Оксана Пушкина предлагала ликвидировать список «неженских» профессий, назвав его «анахронизмом» и «дискриминаций». Однако этого сделано не было, при этом в том же году правительство сократило перечень сразу более чем вчетверо — со 456 позиций до 100.

