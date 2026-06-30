Пожилой водитель умер на заправке в Карелии

В Карелии пожилой мужчина умер на заправке. Об этом сообщает Daily Карелия.

По данным издания, инцидент произошел в Петрозаводске, на заправке недалеко от местной больницы. 75-летний мужчина почувствовал недомогание, заметив это сотрудники вызвали медиков.

Пока специалисты ехали на место, управляющая АЗС отогнала его транспорт, а заправку временно закрыли. Как рассказали очевидцы, к этому моменту 75-летний водитель уже оплатил топливо.

В результате мужчина не выжил. Что именно стало причиной произошедшего, неизвестно. По мнению находившихся на месте людей, у пенсионера остановилось сердце.

До этого в Сыктывкаре женщина получила травму на заправке. Один из клиентов заправлял машину, но не вытащил шланг из автомобиля и сдвинулся с места.

Шланг вырвался и ударил женщину, которая находилась недалеко от машины. У нее диагностировали перелом руки. Медики оказали ей помощь на месте.

Ранее мужчина избил девушку в очереди на автозаправке в Серове.