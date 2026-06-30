Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

Кот родился с 28 пальцами на лапах и попал в Книгу рекордов Гиннесса

UPI: в США кот с 28 пальцами на лапах попал в Книгу рекордов Гиннесса
Guinness World Records

Кот по кличке Тоби из американского штата Мичиган официально попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своим необычным лапам. Ветеринары подтвердили, что у него 28 пальцев, пишет UPI.

Обычно у кошек 18 пальцев, однако Тоби родился с редкой особенностью, которая называется полидактилия — врожденным наличием дополнительных пальцев. Предыдущий рекорд был установлен в 2002 году канадским котом по кличке Джейк, у которого также было 28 пальцев.

Хозяйка Тоби Делани Хендерсон рассказала, что была поражена, когда впервые увидела его лапы. Несмотря на свою особенность, кот полностью здоров. Дополнительные пальцы не мешают ему бегать, играть и вести обычную кошачью жизнь.

По словам Делани, она сразу почувствовала особую связь с животным и уверена, что он должен был стать частью ее семьи.

Ранее в Турции кот вышел на сцену во время спектакля и попал на видео.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Железному Майку — 60! Вспоминаем 7 скандалов с Тайсоном, о которых редко говорят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!