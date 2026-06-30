Кот родился с 28 пальцами на лапах и попал в Книгу рекордов Гиннесса

UPI: в США кот с 28 пальцами на лапах попал в Книгу рекордов Гиннесса

Кот по кличке Тоби из американского штата Мичиган официально попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своим необычным лапам. Ветеринары подтвердили, что у него 28 пальцев, пишет UPI.

Обычно у кошек 18 пальцев, однако Тоби родился с редкой особенностью, которая называется полидактилия — врожденным наличием дополнительных пальцев. Предыдущий рекорд был установлен в 2002 году канадским котом по кличке Джейк, у которого также было 28 пальцев.

Хозяйка Тоби Делани Хендерсон рассказала, что была поражена, когда впервые увидела его лапы. Несмотря на свою особенность, кот полностью здоров. Дополнительные пальцы не мешают ему бегать, играть и вести обычную кошачью жизнь.

По словам Делани, она сразу почувствовала особую связь с животным и уверена, что он должен был стать частью ее семьи.

Ранее в Турции кот вышел на сцену во время спектакля и попал на видео.