В России заявили о замедлении темпов роста банкротств

В России наблюдается замедление темпов роста банкротств, однако должники молодеют. Об этом «Газете.Ru» рассказала Евгения Боднар — юрист и эксперт по банкротству компании «Финансово-правовой альянс».

По данным «Федресурса», по итогам 2025 года количество банкротств выросло более чем на 30%. Абсолютное число банкротов велико — более 0,5 млн человек в 2025 году, но темпы роста уже не такие впечатляющие, как в 2015–2021 годах, когда рост составлял 50% и более.

«Во многом на замедление темпов повлияла жесткая кредитно-денежная политика и введение различных макропруденциальных лимитов Банком России. Сейчас большое внимание уделяется оценке предельной долговой нагрузки потенциальных заемщиков, и уже невозможно выдать много кредитов тем, кто уже и так загружен займами», — объясняет специалист.

При этом банкам нужно продавать кредиты, ведь это основная статья их дохода. Поэтому они энергично ищут новую аудиторию и активно кредитуют молодежь.

«Это результирует в «омоложение» банкротства: доля банкротов в возрасте до 25 лет увеличилась практически до 15% с 1–2% в 2023 году. Когда в 2015 году появилось банкротство граждан, молодые неплатежеспособные люди встречались вообще в единичном количестве», — отмечает эксперт.

Еще одна заметная тенденция: граждане больше не копят просрочки в надежде на чудо.

«Раньше люди копили просрочки, прежде чем обратиться в суд, как будто надеялись, что вдруг случится чудо и все как-то решится. Сейчас, с ростом цен и высокими инфляционными ожиданиями, люди поняли, что проблемы сами не исчезнут, и более активно решают свои финансовые затруднения», — рассказывает специалист.

Сделать это без помощи юриста сложно, поэтому услуга по-прежнему популярна. Закон о банкротстве и практика активно меняются, и важно получать грамотные советы от тех, кто регулярно следит за изменениями.

С момента появления института банкротства граждан развились новые направления: сохранение единственного ипотечного жилья, исключение денег на покупку нового жилья после продажи ипотечного старого, планы реструктуризации долгов. Из абсолютно свежего — исключение автомобилей и земельных участков для нужд многодетных семей.

При этом число арбитражных управляющих растет медленно (плюс 2% к 2024 году), а общее их количество уже долгие годы держится на отметке чуть более 10 тысяч. Вероятно, растет количество дел, приходящихся на одного управляющего — это и нагрузка, и обширный опыт.

В будущем, по мнению эксперта, можно ожидать продолжения тренда на замедление банкротств по нескольким причинам.

Макропруденциальные лимиты становятся все жестче. Ушли некоторые программы льготной ипотеки и автокредитов — значит, будет меньше продаж ипотечного жилья и залоговых авто с банкротных торгов. Уже сейчас видно, что реализуемые «автокредитные» машины — почти сплошь китайского и российского производства. Появились периоды охлаждения при оформлении кредита.

В 2026–2027 годах ожидаются обновления в области выдачи займов МФО: ужесточится оценка дохода заемщика, нельзя будет оформить много дорогостоящих займов с полной стоимостью более 100% годовых. Это приведет к исчезновению долговых цепочек, когда один заем в МФО берут на перекрытие другого.

«С другой стороны, снижается ключевая ставка, и спрос на кредиты будет расти», — резюмирует эксперт.

Ранее юрист назвала реальные последствия банкротства, о которых молчат в рекламе.