Приезжающих в Россию мигрантов проконтролируют через «Цифровой профиль»

С 30 июня МВД РФ запустило сервис «Цифровой профиль иностранного гражданина». Этот ресурс, объединяющий всю информацию об иностранцах, позволит контролировать их пребывание и работу. Такой ID для мигрантов станет важным инструментом, в том числе даст возможность проконтролировать вопрос соблюдения российского законодательства приезжими, объяснил «Парламентской газете» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, создание такого ресурса – это шаг к системному и внимательному контролю за миграционной сферой в целом.

«У нас вся миграция должна строиться по принципу «по запросу», и мы должны приглашать тех, кто нам нужен, — убежден депутат. — И работать у нас должны те, кто нужен экономике, соблюдает законодательство, в том числе при трудоустройстве, проживании, ведет себя уважительно, культурно».

Речь идет о базе данных, в которой будет систематизирована вся информация об иностранцах из 14 ведомств, ответственных за управление миграционными вопросами. В том числе в ней будут содержаться биометрические и паспортные данные мигрантов, правовой статус, наличие ограничений, информация о том, привлекался ли человек к административной ответственности, данные о работе, статусе патента и так далее.

Госорганы и работодатели получат доступ к ресурсу, сами иностранцы также смогут с его помощью контролировать требования миграционного законодательства. Подчеркивается, что правоохранителям и спецслужбам будет легче принимать на основе данных базы оперативные решения. Кроме того, обмениваться информацией о налогах, медобследованиях, работе с помощью «Цифровой профиля» смогут ФНС, СФР, ФОМС и Минтруд.

Напомним, указ о разработке информационной системы «Цифровой профиль иностранного гражданина» президент Владимир Путин подписал в июле прошлого года. Отмечается, что он направлен на повышение уровня национальной безопасности, поддержание общественного порядка и оптимизацию системы регулирования миграции в стране. Новый ресурс будет хранить актуальные данные обо всех иностранцах и апатридах, пересекающих российскую границу, находящихся либо проживающих на территории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в России могут сократить перечень профессий для устройства мигрантов вне квоты.