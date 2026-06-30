Москвичей предупредили о сильной жаре

В Москве с 30 июня по 3 июля ожидается сильная жара, воздух может прогреться до +30-32°C. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Москве.

В ведомстве предупредили о том, что тепловой перегрев может привести к потере работоспособности и внимания, что способно спровоцировать увеличение числа ДТП и техногенных аварий.

МЧС рекомендует москвичам и гостям столицы быть внимательными и избегать перегрева на солнце.

«Используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды», — говорится в сообщении ведомства.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на этой неделе в столичном регионе погода будет становиться все более жаркой. Осадков до пятницы, 3 июля, не ожидается, однако в выходные возможны грозовые дожди. Но это не сильно повлияет на температуру. Она будет в районе +25°C, отметил синоптик.

Ранее россиянам рассказали, какие поломки могут произойти у смартфона в жару.