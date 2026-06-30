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Общество

Москвичам спрогнозировали грозы и 30-градусную жару

Синоптик Шувалов: на Москву обрушатся грозовые дожди и жара до +30 градусов
Максим Блинов/РИА Новости

На этой неделе в столичном регионе погода будет становиться все жарче, воздух прогреется до +30 градусов. при этом в выходные ожидаются грозовые дожди, сообщил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

На сегодня он спрогнозировал москвичам до +27 градусов. Завтра, 1 июля, уже ожидается до +28 градусов, в четверг – до +30 градусов. Завершится рабочая неделя колебаниями температуры воздуха от +26 до +28 градусов, сообщил синоптик.

Что касается осадков, то до пятницы, по словам Шувалова, дождей не ожидается, но в выходные ситуация изменится.

«В субботу и воскресенье — всё-таки не исключены грозовые дожди. Но это не сильно повлияет на температуру. Она будет в районе +25 градусов», — предупредил Шувалов.

В ночные часы температура на текущей неделе будет держаться от +15 до +17 градусов в столице и от +10 до +13 градусов по региону, заключил синоптик.

Ранее москвичам рассказали, стоит ли ждать аномальную европейскую жару.

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