Россиянам рассказали, какие поломки могут произойти у смартфона в жару

Жара способна серьезно повредить смартфон. К примеру, после длительного воздействия высокой температуры у устройства может попросту отклеиться дисплей. Об этом в беседе с РИАМО предупредил эксперт в области ремонта и разработки электроники, основатель и руководитель сервисного центра Михаил Динамика.

Кроме того, по его словам, аккумулятор, особенно если он не новый, может вздуться, что впоследствии приводит к воспламенению.

«Советую не оставлять телефон на палящем солнце и под прямыми солнечными лучами. Даже если эти лучи светят через окно, проходя через стекло. Телефон в данном случае нагревается, и можно получить массу «бонусов» от такой забывчивости», — сказал специалист.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко до этого говорил, что истинная угроза жары для смартфона — это не взрыв батареи, а незаметная деградация его компонентов. Каждое повышение температуры аккумулятора на 10°C заметно сокращает его ресурс, подчеркнул он.

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