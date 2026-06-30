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Общество

В России сообщили о напряженной ситуации на границе с Эстонией

В таможне РФ заявили о больших очередях в Эстонии из желающих попасть в Россию
Alexander Welscher/Global Look Press

В Эстонии ситуация с очередями в сопредельном с российским многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) «Ивангород» по-прежнему является напряженной. По словам очевидцев, очереди из желающих попасть в РФ из прибалтийской республики на пограничном пункте пропуска «Нарва» достигают около 350 человек, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

По информации ведомства, ожидание для этих людей растягивается на десятки часов, а для некоторых более чем на сутки. Во вторник порядка 300 путешественникам пришлось искать ночлег, поскольку они не успели пройти контроль до закрытия погранпункта.

Как отметили в СЗТУ, скопление лиц на сопредельной территории связано с работой государственных органов Эстонии, осуществляющих пограничный и таможенный контроль.

15 мая правительство Эстонии продлило временный особый порядок работы наземных КПП на юго-восточной границе с Россией и сократило часы работы пункта в Нарве с 7:00 до 19:00 по местному времени. Ограничения сказываются не только на россиянах, но и на жителях эстонских приграничных населенных пунктов, которые часто посещают РФ, в том числе ради выгодной закупки более дешевых товаров.

Ранее жители Нарвы собрались на набережной, чтобы послушать концерт в честь Дня Победы в Ивангороде.

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